Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs'ı işaret etti! Peki seçim kararı nasıl alınacak, süreç nasıl işleyecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, normal şartlarda 18 Haziran'da yapılması gereken seçim için 14 Mayıs'ı işaret etti. Ancak seçimin bu tarihte yapılması için 2 seçenek bulunuyor. Ya Meclis kararı alınacak ya da Cumhurbaşkanı karar verecek. Ancak Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısı Meclis kararı için yeterli değil. Geriye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "seçimlerin yenilenmesi için karar alması" seçeneği kalıyor. Peki seçim kararı nasıl alınacak? Süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar...

Seçim tarihi tartışmaları uzun bir süredir devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamayla 73 yıl önceki tarihi işaret etti. 14 Mayıs 1950'de Menderes'in "Yeter söz milletin" çıkışını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz 73 yıl sonra 6'lı masaya aynı gün 'Yeter' diyecek" diye konuştu. Normal şartlarda 18 Haziran'da yapılması gereken seçimin, 14 Mayıs'ta yapılmasına artık kesin gözle bakılıyor.

ANAYASAYA GÖRE 2 YOL VAR

Bu gelişmenin ardından herkes seçime giden takvimin nasıl işleyeceğini merak eder oldu. Anayasaya göre seçimin bu tarihte yapılabilmesi için 2 yol bulunuyor. Biri Meclis kararı diğeri ise Cumhurbaşkanı kararı.

AK PARTİ VE MHP'NİN SAYISI YETMİYOR

Meclis kararıyla seçim tarihi belirlenmesine gidilirse milletvekillerinin 5'te 3 çoğunluğunun "evet" demesi gerekiyor. Ancak Cumhur İttifakı bu sayıyı tutturamıyor. Meclis'te AK Parti'nin 286, MHP'nin ise 48 vekili bulunuyor. Kararın TBMM'den çıkması için muhalefet desteği şart. Ancak muhalefet 6 Nisan'dan sonraki bir tarihe destek vermeyeceğini açıklamıştı. Dolayısıyla Meclis'ten mayıs ayına ilişkin seçim tarihi çıkma ihtimali sıfıra yakın durumda.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KARAR ALMASI GEREKİYOR

Meclis'ten kararın çıkmaması durumunda geriye sadece "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin yenilenmesine yönelik karar alması" seçeneği kalıyor. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte de takvim resmen başlayacak. Sandık da Resmi Gazete'de yayım tarihinden 60 gün sonra ilk pazar günü kurulacak.

İKİNCİ TUR İKİ HAFTA SONRA

14 Mayıs'ta da 2023 seçimleri için sandığa gidilecek. İlk turda eğer bir kişi yüzde 50+1 oyu alabilirse Cumhurbaşkanı seçilecek. Eğer alamazsa 28 Mayıs'ta ikinci tur için sandık başına gidilecek.