Erdoğan Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Türkiye'nin üretim gücüne katkı sağlayan ve sofralara bereket getiren tüm çiftçilerin bu özel gününü kutladı. Erdoğan, çiftçilere bolluk ve bereket dolu verimli bir yıl dileyerek, onların emeğine vurgu yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üretimiyle Türkiye'nin gücüne güç, sofrasına bereket katan tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum. Çiftçilerimizin bolluk ve bereketle dolu verimli bir yıl geçirmesini diliyorum" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı