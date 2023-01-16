Erdoğan seçim tarihine ilişkin "Sinyali verdi"! Adnan Menderes'e atıf yaparak yorum yaptı

2023 yılının haziran ayında yapılacak seçimlerin bir iki ay öne alınması kulislerde ve kamuoyunda konuşulurken, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Rahmetli Menderes'in 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletindir' diyerek açtığı yolu 2023'te, 'Yeter, söz de karar da milletindir!' diyerek menziline beraber ulaştıracağız" açıklamaları seçimlerim 14 Mayıs'ta yapılacağı ihtimalini güçlendirdi.

Siyasette seçimlerin öne alınması tartışılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mevsim şartlarına göre seçim tarihini biraz öne çekebiliriz" ifadelerini kullanmıştı. MHP lideri Bahçeli'den, "Biz hazırız" mesajı gelmişti. Seçim için mayıs ayında yapılacağına dair görüşler artarken Erdoğan'dan seçimin tam tarihine ilişkin önemli bir açıklama geldi.

ADNAN MENDERES'E ATIF YAPTI

Fethiye'deki konuşmasında, "İnşallah 2023'ü, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü olmanın ötesinde Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcına sizlerle beraber çevirmeye var mıyız? Bunun için 2023 seçimlerinde iradenize, oyunuza, sandığınıza sıkı sahip çıkmanızı istiyorum" diyen Erdoğan, "Rahmetli Menderes'in 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletindir' diyerek açtığı yolu 2023'te, 'Yeter, söz de karar da milletindir!' diyerek menziline beraber ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN SİNYAL VERDİĞİ KONUŞULUYOR

Erdoğan'ın, Adnan Menderes'in sözlerine atıf yaparak söylediği bu ifadeler sonrasında seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağı görüşü daha da kuvvetlenmiş durumda. Ayrıca kamuoyunda Erdoğan'ın bu sözleri seçim tarihine yönelik bir sinyal olarak yorumlandı.