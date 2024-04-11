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Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra ilk kez Irak'a resmi ziyarette bulunacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıllık aranın ardından nisan ayı sonunda Irak'a resmi ziyarette bulunacak. Tarihi ziyaretin ana gündem maddesi terörle mücadele ve yaz aylarında Kuzey Irak'a gerçekleşmesi beklenen operasyon olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DİPLOMASİ TRAFİĞİNE KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

Türkiye seçim maratonunu geride bırakırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğine kaldığı yerden başlayacak. Geçtiğimiz süreçte özellikle Körfez ülkeleri ve Yunanistan başta olmak üzere komşularla yeni bir dönem başlatan Türkiye bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor.

12 YIL SONRA IRAK'A İLK ZİYARET

Terörle mücadele konusunda Türkiye'nin güney komşuları büyük önem arz ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra ilk kez Irak'a resmi ziyarette bulunacak. En son başbakan olduğu dönemde Irak'a giden Erdoğan'ın nisan ayının sonunda gerçekleşmesi beklenen ziyaretinde en önemli konu başlığı terörle mücadele olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra ilk kez Irak'a resmi ziyarette bulunacak

TERÖRLE MÜCADELE VE KUZEY IRAK OPERASYONU EN ÖNEMLİ KONU BAŞLIĞI

Erdoğan'ın Irak'taki temaslarında terörle mücadele konusu tüm ayrıntılarıyla masaya yatırılacak. Yaz aylarında PKK terör örgütüne yönelik Kuzey Irak'a düzenlenmesi beklenen operasyon Irak'taki görüşmelerde ele alınacak.

FİDAN, KALIN VE GÜLER'DEN PEŞ PEŞE ZİYARETLER

Türkiye uzun süredir Irak'taki terör hedeflerinin yok edilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu amaçla mayıs genel seçimlerinin hemen ardından diplomatik ve askeri hazırlıklara hız verilirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan göreve gelir gelmez ağustos ayında Irak'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Daha sonra MİT Başkanı İbrahim Kalın Ocak 2024'te, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise şubat ayında Irak'ta hem merkezi hükümet hem de Kürt yönetimiyle görüştü.

BARZANİ MART AYINDA TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ise mart ayının başında Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Öte yandan Türkiye'den askeri heyetler Irak sınırında 13 Mart'ta sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirdi. Akabinde Fidan, Güler ve Kalın Bağdat'ta düzenlenen terör zirvesine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra ilk kez Irak'a resmi ziyarette bulunacak

"BU YAZ IRAK SINIRIYLA İLGİLİ SORUNLARI ÇÖZMÜŞ OLACAĞIZ"

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını "Bu yaz Irak sınırımızla ilgili sorunları çözmüş olacağız." ifadeleriyle ortaya koymuştu.

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Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

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