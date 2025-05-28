Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'dan 'Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü' açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'dan 'Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü' açıklaması
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 28 Mayıs Azerbaycan Bağımsızlık Günü hakkında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 28 Mayıs Azerbaycan Bağımsızlık Günü hakkında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, yaptığı açıklamada, "28 Mayıs 1918 de Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez. Müslüman doğunun ilk demokratik cumhuriyeti olan, Azerbaycan Halk Cumhuriyetini kuran Mehmet Emin Resulzade'yi, şanlı Kafkas İslam Ordusu'nu ve Komutanı Nuri Paşa'yı, 2'nci Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'i, 'Tek millet iki devlet' özdeyişiyle Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin altını çizen, güçlü ve modern Azerbaycan'ın Mimarı Ulu Önder Umumi Milli Lider Haydar Aliyev'i saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz" dedi.

28 Mayıs Bağımsızlık Gününü kutlayan Topçu, "BM ve AGİT kararlarına rağmen, Azerbaycan'ın öz toprağı Karabağ'da 30 yıl devam eden Ermeni işgaline 44 günlük zafer ile son verip, işgalcileri it kovar gibi kovan, Muzaffer Ali Başkumandan Cenab Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in nezdinde, kahraman Azerbaycan ordusunu ve asil milletini saygıyla selamlıyor, müstakillik için canını veren tüm şehitleri rahmetle, kanını döken gazileri şükran ve sağlık dileklerimle anıyor, '28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Bakü'lü Karanfil şiirinin yazarı Dilaver Cebeci'yi anan Topçu, "Bu vesileyle, 28 Mayıs 2008 de aramızdan ayrılan düşünce dünyamızın önemli kalemi, 'Bakü'lü Karanfil' şiirinin de müellifi olan Dilaver Cebeci'yi saygı, rahmet ve özlemle anıyor ve diyorum ki, üç renkli bayrağınla ebediyen var ol şanlı vatan can Azerbaycan" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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