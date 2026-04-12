Kılıç'tan Netanyahu'ya Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, "Kendi siyasi ömrünü uzatabilmek için savaşı, yıkımı ve masumların kanını araçsallaştıran savaş suçlusu Netanyahu'nun ve avanelerinin ülkemize ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mesnetsiz ve gerçeklikten kopuk ithamlarla dil uzatması, izan dışı psikolojilerinin bir tezahürüdür." ifadesini kullandı.

Kılıç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kendi siyasi ömrünü uzatabilmek için savaşı, yıkımı ve masumların kanını araçsallaştıran savaş suçlusu Netanyahu'nun ve avanelerinin ülkemize ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mesnetsiz ve gerçeklikten kopuk ithamlarla dil uzatması, izan dışı psikolojilerinin bir tezahürüdür. Nitekim zulmü kendine hak ve meşru görenlerden lehimize söz duymak da umudumuzu incitir. Gazze'de çocukları, kadınları ve sivilleri hedef alan, bölgeyi ateşe atan bir zihniyetin ahlak, hukuk ve insanlık adına söyleyecek tek sözü olamaz. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, sadece milletimizin hakkını değil, tüm mazlumların onurunu ve vakarını savunan güçlü bir liderdir. İftira, yalan ve provokasyonla hakikati iğdiş etmeye çalışanlar, eninde sonunda adalet önünde hesap verecektir."

Kaynak: AA / Mümin Altaş
İslamabad'da 21 saatlik görüşme! ABD ve İran kararını duyurdu

İslamabad'da 21 saatlik tarihi zirve! ABD ve İran kararını duyurdu
Sakarya'da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi

Yakalanmasa, o şehrimizde trajediler peş peşe gerçekleşebilirdi
Yerli Ken Bebek Samet Liçina gözaltına alındı

Son operasyonda o da gözaltına alındı
Yüsra Geyik’ten set itirafı: Öpüşürken durmak daha beter

Ünlü oyuncudan set itirafı: Öpüşürken durmak daha beter
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Merakla bekledikleri sonuçlar çıktı
Boğazı kesilerek öldürülen kadının katili müstakbel damadı çıktı! İtirafları kan donduruyor

Katili müstakbel damadı çıktı! İtirafları kan donduruyor
Hakan Çalhanoğlu, futbolu bırakmasının ardından yeni mesleğini açıkladı: Şimdiden çalışıyorum

Futbolu bırakınca yeni mesleğini açıkladı: Şimdiden çalışıyorum