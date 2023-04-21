Cumhurbaşkanı Adayı İnce, bayram namazını köyünde kıldı

Cumhurbaşkanı Adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ramazan Bayramı namazını memleketi Yalova'daki Elmalık Köyü Camisi'nde kıldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ramazan Bayramı nedeniyle geldiği memleketi Yalova'da bayram namazını kılmak için Elmalık Köyü Camisi'ne gitti. Burada namazını kılan İnce, ardından sıraya girerek camiden çıkan tüm köylüleriyle bayramlaştı. Bayramlaşma için durduğu yer musalla taşı önünde denk gelen İnce, 'Sakat yere geldik ya' esprisi yaptı.

İnce, burada gazetecilere verdiği bayram mesajında ise şu ifadelere yer verdi:

"Bayramlar kucaklaşma işidir, dostluktur. Yürek yüreğe olmaktır. Bayramlar etnisiteleri, mezhepleri ayrıcalıkları konuşma işi değildir. Bayramlar sarılmaktır. Bu vesileyle bütün milletimizin İslam aleminin bayramını kutluyorum. Bütün insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum ve bir kez daha Atatürk'e, şehitlerimize, Cumhuriyetim'ize saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum. Bayrağımız gönderde dalgalanıyorsa, günde 5 vakit ezan okunuyorsa bu Atatürk'ün, şehitlerimizin sayesindedir. Onlara bir kez daha minnettarlığımı bildiriyorum."

Ardından köy mezarlığına geçen İnce, burada ilk olarak babası Şerif İnce'nin mezarını ziyaret eti. İnce, sonrasında da dedesi ve diğer akrabalarının da mezarlarını başına giderek dualar okudu.

İnce, mezarlık ziyaretinin ardından annesi Zekiye İnce'nin evine giderek elini öptü. - YALOVA

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023