Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Bodrum'da vatandaşlarla iftar yaptı

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, iftarını Bodrum'da vatandaşlarla yaptı.

Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren Ayaydın, Akçaalan Mahallesi'ndeki meydanda düzenlenen iftar programına katıldı.

Ayaydın'a, partililer ve vatandaşların yanı sıra şarkıcı Aydın Aydın da eşlik etti. Çocukların sevgisiyle karşılaşan Ayaydın, vatandaşlarla tek tek tokalaşıp selamlaştıktan sonra orucunu açtı.

Etkinlikte çocuklara çeşitli oyuncaklar da hediye edildi.

Ayaydın, burada yaptığı konuşmada, sorunların çözülmesi adına büyükşehir belediye başkanlığına aday olduğunu söyledi.

Bütün gayesinin vatandaşların daha iyi koşullarda yaşaması olduğunu vurgulayan Ayaydın, "Çevrenin, denizin temiz olmasını, alt yapının yapılmasını, suyun aktığı yolların olduğu, trafik yoğunluğunun olmadığı bir Bodrum için yola koyuldum. Allah nasip ederse sizin de desteğinizle 31 Mart'ta belediye başkanı seçildiğimde bütün sorunlarınızı çözeceğim. Onun için yola çıktım." dedi.

Mevcut yönetimin sadece koltuk meraklısı olduğunu ifade eden Ayaydın, seçildiği takdirde hiçbir zaman koltukta oturmayacağını dile getirdi.

"Evlenecek gençlerimize ilk bir yıl her ay 5 bin lira kira yardımını yapacağız"

Türkiye'de en pahalı su faturası ödeyen ilin Muğla olduğuna dikkati çeken Ayaydın, şöyle konuştu:

"Su faturalarınız o kadar yüksek geliyor ki başka yerde böyle bir pahalılık yok. Göreve geldiğim ilk gün size bu acıları çektiren, suyu veremeyen, su şebekesini sizlere açamayan MUSKİ Genel Müdürü'nü aynı gün görevden alacağım. Emeklilerimizin maaşlarına büyükşehir belediyesinin sosyal yardım bütçesinden 5 bin liraya kadar ilave maaş ödeyeceğiz. Hiç kimsenin geliri 15 bin liranın altında olmayacak. Büyükşehir Belediyesinin ve bütün belediyelerin sosyal görevleri vardır.

Evlenecek olan gençlerimize ilk bir yıl boyunca her ay 5 bin lira kira yardımını belediye olarak yapacağız. Her bölgede kreş açacağız, anneler, hanımlar işe gittiğinde çocuğumu nereye bırakırım diye düşünmeyecekler. Çocuklarını son derece çağdaş ve modern kreşlerde tutacaklar. Turgutreis'te modern halk plajları da yapacağız."