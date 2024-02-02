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Cumhur İttifakı'nın Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman Vatandaşlarla Buluştu

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Cumhur İttifakı'nın Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Osman Gazi Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yaman, mahalle sakinleriyle ev ziyareti yaparak sorunları dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı.

Cumhur İttifakı'nın Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Osman Gazi Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaman, Osman Gazi Mahallesi'nde davetli olduğu evi ziyaret etti.

Daha sonra kafede vatandaşlarla buluşan Yaman, onlarla sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yaman, kentin her noktasını karış karış gezdiğini belirterek, şunları aktardı:

"Davet üzerine Nurten Hanım'ın evine misafir olduk. Komşularıyla birlikte sağ olsunlar kendimizi evimizde gibi hissettirdiler. Mahallemizin sorunlarını biliyoruz. En büyük eksiklik eczane olmaması. Göreve geldiğimizde bu eksiklikle ilgili gerekli çalışmaları yürüteceğim. Diğer bir sorunun da dolmuşlar, o aksaklığı da gidermek bizim işimiz. Her mahallemizin problemlerini biliyor, çözümlerine odaklanıyoruz. Göreve gelir gelmez atacağımız bazı adımlar bile şimdiden belli."

Kaynak: AA / Politika

Mustafa Yaman Bilecik Politika Güncel Haberler

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