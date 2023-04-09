Cumhur İttifakı kararının ardından DSP Eskişehir İl Başkanı Hüdaver Bekler istifa etti: Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz

DSP'nin 14 Mayıs seçimleri öncesi Cumhur İttifakı'na katılmasının ardından parti içinde bir istifa daha yaşandı. DSP Eskişehir İl Başkanı Hüdaver Bekler ve beraberindeki ilçe başkanları, "Genel Başkan Sayın Önder Aksakal'ın, il başkanlarına ve Parti Meclisi'ne sormadan almış olduğu kararı asla desteklemiyoruz. Kılıçdaroğlu'na destek vermeyi uygun buluyoruz" diyerek istifa etti.

Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Cumhur İttifakı'na katılması parti içinde kriz yarattı. DSP'de yaşanan peş peşe istifalara yenisi eklendi.

İL BAŞKANLIĞI GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

DSP Eskişehir İl Başkanı Hüdaver Bekler, Genel Başkan Önder Aksakal'ın aldığı kararı desteklemediğini belirtti. İl Başkanlığı binasında partililerle birlikte açıklama yapan Bekler, İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini, seçimlerde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini söyledi.

"KARARI ASLA DESTEKLEMİYORUZ"

Bekler, şu açıklamayı yaptı: "Genel Başkan Sayın Önder Aksakal'ın, il başkanlarına ve Parti Meclisi'ne sormadan almış olduğu kararı asla desteklemiyoruz. Başkanlık Kurulu'na, sadece öneri olarak sunduğu ve bireysel ikbal beklentisi uğruna Cumhur İttifakı'nı destekleme kararını, Parti Meclisi de onaylamazken; il başkanlarından, görüş dahi alınmadan yapmış olduğu bu açıklamayı, kesinlikle onaylamıyor ve bu zihniyetteki bir Genel Başkanla da daha fazla çalışmayı uygun bulmuyoruz.

"KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERMEYİ UYGUN BULUYORUZ"

Bugün itibarıyla, yıllardır büyük bir özveriyle emek verdiğim DSP İl Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. DSP parti üyeliğim, bundan sonra da devam edecek ve yakın tarihte yapılacak olan kurultayımızda, partimizin ilkelerini yaşatacak, yeni kadrolarla yola devam etmeyi umut ediyorum. Bu arada, muhalefetin güçlenmesi ve mutlaka bu seçimleri kazanması için Eskişehir'de gerekli çabayı göstererek, Sayın Kılıçdaroğlu'na destek vermeyi uygun buluyoruz."

DSP'DE PEŞ PEŞE İSTİFALAR

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın Cumhur İttifakı'nı destekleme kararının ardından üst üste gelen istifa haberleri parti içinde deprem etkisi yaratmıştı. DSP Genel Başkan Yardımcıları Onur İste, Dilara Tambova ve Selçuk Karakülçe partiden istifa ettiklerini duyurmuştu.