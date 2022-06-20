Cumhur İttifakı il başkanları esnafla buluştu AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırşehir il başkanları esnafla buluştu. Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırşehir il başkanları esnafla buluştu. Terme Caddesinde esnafla bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ve MHP İl Başkanı Arif Kılıç, bir araya geldiği esnafla fikir alış verişi yaptı. Esnafla yapılan sohbete İl Genel Meclisi Başkanı Şaban Çelik, AK Parti il başkan yardımcısı Serhat Duran, MHP Merkez İlçe Başkanı Ramazan Adalı ve MHP il başkan yardımcısı Yasin Berktaş katıldı. Cadde esnafından alışveriş de yapan Cumhur İttifakı İl Başkanları, esnafların sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini anlattı. - KIRŞEHİR İhlas Haber Ajansı / Politika Milliyetçi Hareket Partisi Kırşehir AK Parti Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhur İttifakı il başkanları esnafla buluştu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.