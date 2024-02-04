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Cumhur İttifakı Denizli'de Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

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Cumhur İttifakı, Denizli'nin 19 ilçesinden belediye başkan adaylarını duyurdu. AK Parti ve MHP'nin adayları belirlendi.

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Denizli'nin 19 ilçesinden gösterdiği belediye başkan adayları belli oldu.

Cumhur İttifakı Denizli Aday Tanıtım Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Elitaş, toplantıda yaptığı konuşmada, parti teşkilatları olarak seçime kısa bir süre kala yoğun bir çalışma sürdürdüklerini dile getirdi.

Denizli'nin, AK Parti'nin belediyecilik vizyonuna örnek olduğunu anlatan Elitaş, "Denizli, AK Parti iktidarıyla birlikte hem belediyecilik çerçevesinde hem de AK Parti'nin Türkiye'de yeni ortaya koyduğu ekonomik vizyon münasebetiyle Türkiye'de 20 yılda en hızlı gelişen illerimizden biri haline geldi. Bu, merkezi idarenin ortaya koyduğu kurallara yerel yöneticilerle birlikte yerel aktörlerin en iyi şekilde uyum sağlamasından kaynaklanan bir iştir." dedi.

Zeybekci ise "Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi, her ilinde, ilçesinde, köyünde, mezrasında olduğu gibi bugün bu ülkede, siyaseten hizmet etme yarışında her sokağında, her iş yerinde, her hanında, her sanayi sitesinde başı dik, alnı açık şöyle alımlı çalımlı gerine gerine yürüyecek bir parti varsa o da AK Parti ve AK Parti'lilerdir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından açıklanan AK Parti ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Merkezefendi: Ekrem Başer

Pamukkale: Halil Pekdemir

Sarayköy: Ahmet Necati Özbaş

Çivril: Gürcan Güven

Baklan: Yusuf Gülsever

Bozkurt: Akif Bayar

Çameli: Cengiz Arslan

Çardak: Hüsnü Yılmaz

Tavas: Hüseyin İnamlık

Kale: Mehmet Salih Sağınç

Beyağaç Mustafa Akçay

Güney: Halil Ayhan

Acıpayam: Fikret Gümüş

Babadağ: Murat Kumral

Bekilli: Mustafa Çoban

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 4 ilçede belediye başkan adayı ise şu şekilde açıklandı:

Çal: Fethi Akcan

Honaz: Ali Semerci

Buldan: Mesut Sarıbaloğlu

Serinhisar: Cemal Kobaş

Kaynak: AA / Politika

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