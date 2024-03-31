Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok: Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonuçlarına göre Ankara'da CHP adayı Mansur Yavaş'ın fark atarak birinci sırada götürdüğü seçim sonrası Cumhur İttifakı Adayı Turgut Altınok'tan ilk açıklama geldi. Altınok, açıklamasında sandık sonuçlarına saygı vurgusu yaptı.

"SAYGI DUYARIZ, HAYIRLI OLSUN"

Altınok, seçim sonuçlarını takip ettiği AK Parti Ankara İl Başkanlığından ayrıldığı sırada sonuçlarla ilgili "Vatandaşımız karar vermiştir, saygı duyarız hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.