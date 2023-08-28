Çukurova Belediyesi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları ve Toplu Açılış Töreni

Çukurova Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonla 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanacak ve 9. toplu açılış töreni gerçekleştirilecek. Tören kapsamında birçok proje hizmete girecek.

Çukurova Belediyesi'nin yaptığı organizasyonla hem 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanacak hem de 9'uncu toplu açılış töreni gerçekleştirilecek.

Çukurova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları Turgut Özal Bulvarında meşaleli yürüyüş ile başlayacak. Turgut Özal Bulvarında başlayan yürüyüş Uğur Mumcu Bulvarına kadar devam edecek. Ardından Uğur Mumcu Bulvarındaki konser alanına geçilecek. Burada Köfn konseri öncesi Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin tarafından 9'uncu toplu açılış töreni gerçekleştirilecek. Açılış sonrası ise vatandaşlar Köfn konseri ile coşacak.

Çetin, şimdiye kadar 8 toplu açılış töreni gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bunlarından 5'ine Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da katılmıştı. Bu yıl toplu açılış törenini 30 Ağustosta yapıyoruz. Yani Çukurova'da iki bayram bir arada kutlanacak. Seçimden önce mart ayında da 10'uncu toplu açılış törenini yaparak seçimde hemşehrilerimizin karşısına alnımız ak bir şekilde çıkacağız. Herkesi 30 Ağustos kutlamalarına davet ediyorum" dedi.

Çukurova Belediyesi'nin 9'uncu toplu açılış töreninde hizmete girecek projeler şunlar:

"Huzurevleri Mahallesi Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi, Yüzüncüyıl Mahallesi Dönüşüm ve Atık Toplama Tesisi, Erdal İnönü Parkı, Örcün Mahallesi Kuvayi Milliye Parkı, Pirili Mahallesi 2 No'lu Çocuk Parkı, Dörtler Mahallesi 3 No'lu Çocuk Parkı, Karahan Mahallesi 3 No'lu Çocuk Parkı ve Spor Tesisi, Güzelyalı Mahallesi 7 No'lu Çocuk Parkı Yenilemesi, Pirili Mahallesi Muhtarlık Binası, Memişli Mahallesi Muhtarlık Binası ve Taziye Evi, Pirili Mahallesi 3 No'lu Çocuk Parkı, Beyazevler Mahallesi Ders Kafe, Mavi Bulvar Ders Kafe." - ADANA