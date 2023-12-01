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Çukurova Belediye Başkanı Vatandaşlarla Buluştu

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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Yurt Mahallesindeki Hasan Balıkçı Parkı içerisinde yer alan emekli dinlenme evinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Yurt Mahallesindeki Hasan Balıkçı Parkı içerisinde yer alan emekli dinlenme evinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Vatandaşların dile getirdiği sorunların çözümüyle ilgili yanında bulunan daire müdürlerine talimat veren Başkan Soner Çetin, sorunların zaman geçirilmeden çözülmesin istedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediye tesislerindeki ziyaretlerini ara vermeden sürdürüyor. Başkan Çetin, Yurt Mahallesindeki Hasan Balıkçı Parkı içerisinde yer alan emekli dinlenme evini ziyaret ederek, burada vatandaşlarla buluştu ve sorunlarını dinledi. Özellikle emekli vatandaşlar emekli dinlenme evindeki hizmetlerden çok memnun olduklarını ve personelin kendilerine çok iyi davrandığını vurguladılar.

Vatandaşlar yol, altyapı, temizlik, parkların durumu, ulaşım gibi Çukurova Belediyesi'nin yetki ve sorumluluk alanına giren ya da girmeyen her türlü konuda Başkan Soner Çetin'e isteklerini ilettiler. Başkan Soner Çetin de Çukurova Belediyesi'nin yetki ve sorumluğunda olan konulardaki sorunların hemen çözümü için yanında bulunan daire müdürlerine talimat verirken, Çukurova Belediyesi yetki ve sorumluluğu dışında olan konularla ilgili de görüşmeler yapacağını söyledi.

Başkan Soner Çetin, beldenin temiz tutulması için tüm sorumluluğun belediye personeline bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda vatandaşların da duyarlı ve titiz davranmasını istedi. Kamu malının korunmasında herkesin dikkatli ve korumacı olması gerektiğini kaydeden Başkan Soner Çetin, Çukurova Belediyesi olarak tüm hizmetleri eksiksiz yapma gayreti içerisinde olduklarının altını çizdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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