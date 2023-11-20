Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Kreşi Ziyaret Etti

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Kurtuluş Gülen Yüzler Semt Kreşini ziyaret ederek, çocuklarla sohbet etti ve onların önemini vurguladı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Kurtuluş Gülen Yüzler Semt Kreşini ziyaret ederek, "Bu ülkenin geleceği sizlersiniz" dedi.

Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Kurtuluş Gülen Yüzler Semt Kreşini ziyaret eden Başkan Soner Çetin, tek tek sınıfları gezdi, çocuklarla sohbet etti ve günün anlamını sordu. Kreş çocuklarının verdiği cevaplardan çok mutlu olan Başkan Soner Çetin, "Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Dünyada yaşayan tüm canlıların belirli hakları vardır. Doğal olarak çocuklar da belirli haklara sahiptir. Sizler bizim için çok önemlisiniz. Çünkü bu ülkenin geleceği sizlersiniz" dedi.

Başkan Soner Çetin, çocukların en iyi şekilde yetişmesi için çaba harcadıklarını belirterek, "Şimdi bana Büyük Önder Atatürk'ün çizdiği yoldan ayrılmayacağınıza dair söz vermenizi istiyorum" ifadesini kullandı. Çocuklar hep bir ağızdan "Söz" diye bağırınca Başkan Çetin mutlu oldu.

Çetin, bir süre çocuklarla sohbet ederek, onların oyununa katıldı. Çocuklarla keyifli zaman geçiren Çetin, onlardan anne babalarını üzmemelerini istedi. Başkan Çetin, kreş ziyaretinde çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. - ADANA