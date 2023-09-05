Çorum Valisi Zülkif Dağlı, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek Çorum'un genel güvenlik ve asayişini etkileyen konuları değerlendirdi ve yapılması gereken çalışmaları görüştü.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Çorum'un genel güvenlik ve asayişini etkileyen konular değerlendirilerek yapılması gereken çalışmalar ve alınması gereken tedbirler görüşüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün şehir merkezinde, ana arterlerde huzur ve asayiş uygulamaları yaptığını, 15 gündür aralıksız gerçekleştirilen bu uygulamalar neticesinde güzel sonuçlar elde edildiğini ifade eden Vali Zülkif Dağlı, muhtarlarında emniyet güçlerine gereken desteği sağlamaları ile daha da güzel sonuçlara ulaşılacağını söyledi.

Toplantıya muhtarların yanı sıra Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Emniyet Müdür Yardımcısı Ali İhsan Göv, Asayiş Şube Müdürü Engin Ekinay, İdare ve Denetim Müdürü Çetin Çalık katıldı. - ÇORUM