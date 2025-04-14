Çorum Oğuzlar Belediye Başkanı Cebeci, Kayseri'de ödül aldı ve gelecek projelerini açıkladı

Kent&Başkan Dergisi tarafından yapılan ve tüm Türkiye'yi kapsayan online anketin sonuçlarına göre ödül almaya hak kazanan büyükşehir, il, büyükşehir ilçe, ilçe ve belde belediye başkanları, 12 Nisan'da Kayseri'de düzenlenen ödül töreninde bir araya geldi. Başarılı belediye başkanlarına ödülleri takdim edilirken, bu özel geceye katılan isimler arasında Çorum Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci de yer aldı.

MUSTAFA CEBECİ: "ÖDÜLÜM SÜRPRİZ OLDU"

Çorum Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Kayseri'deki ödül törenine katılmanın mutluluğunu yaşarken, ödülün kendisi için bir sürpriz olduğunu belirtti. Cebeci, "Kent Başkan Ödülleri bana sürpriz oldu. Sağ olsun Okan Başkanımız bu ödülü bana layık gördüğünü söyleyene kadar benim haberim yoktu. Bugün burada başarılı belediye başkanlarımız ile bir arada olmaktan çok mutluyum" dedi.

OĞUZLAR'IN TURİZM POTANSİYELİ VE PROJELER

Başkan Cebeci, Oğuzlar ilçesinin turizm potansiyeline de dikkat çekti. "Çorum Oğuzlar ilçesi, Karadeniz'in bitimi ve İç Anadolu'nun başlangıcında bakir kalmış bir yer. Turizm cenneti gibi bir yer. İnşallah hava sporları, su sporları ve doğa sporlarına yönelik projelerimizde var. Bu dönemde projelerimizi gerçekleştirdikten sonra ilçemiz, turizm noktasında öksüz kalmaktan kurtulup hak ettiği noktaya gelecektir" şeklinde açıklamalarda bulundu.