Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Yerlerinde Yardım Toplama Kutularını Denetledi

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinde izinsiz şekilde yardım toplanan kutuları denetledi ve iş yeri sahipleri hakkında işlem yapıldı. Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti. Ergene'de ise hac vazifelerini tamamlayan hacılar için mevlit programı düzenlendi. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, hacıları tebrik etti ve Ergene Belediyesi olarak mevlit okuttuklarını söyledi.

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinde yardım toplanan kutuları denetledi.

Ekipler tarafından yapılan denetimlerde 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'na aykırı olarak izinsiz şekilde yardım toplanan kutulara el koyularak iş yeri sahipleri hakkında işlem yapıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yasa dışı uygulamalara karşı denetimlerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Hacılar için mevlit okutuldu

Ergene'de, hac vazifelerini tamamlayan hacılar için mevlit programı düzenlendi.

Kırkgöz Mahallesi'nden kutsal topraklara giderek hac vazifelerini tamamlayan hacılar için Ergene Belediyesi Kırkgöz Çok Amaçlı Salonunda Mevlid-i Şerif okundu.

Programa hacılar ve yakınları ile Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel katıldı.

Yüksel, hac vazifesini tamamlayanları tebrik etti.

Tüm hacıların niyetlerinin kabul olmasını dileyen Yüksel, "Allah'ım bizlere de o kutsal topraklara gitmeyi nasip eylesin. Hacılarımız kutsal topraklara gidip sağ salim ailelerine geri döndüler. Ergene Belediyesi olarak bizler de hacılarımız için mevlit okuttuk. Rabbim kabul eylesin inşallah." diye konuştu.