Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı

İyi Parti Grup Başkanvekili Op. Dr. Turhan Çömez, Haberler.com'da yayınlanan "Haber Bahane" programının Moderatörü Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Çömez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasını açan olayı ilk kez anlattı.

"ERDOĞAN MİLLETVEKİLLİĞİNE MÜRACAAT ETTİĞİMİ GÖRÜNCE BOZULDU"

AK Parti'nin kuruluşundan yaklaşık 1 yıl geçtikten sonra erken seçime gidildiğini ifade eden Çömez, Erdoğan'ın Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürlüğü ve Danışmanlığı görevini yürütürken milletvekili aday adaylığına müracaat ettiğini söyledi. Çömez, "Listeler önüne gelince benim müracaat ettiğimi gördüğünde çok bozulmuş anlaşılan, tepki verdi. 'Niye benim haberim yok?' dedi. Ben de bunun kararını verecek olan sizsiniz ama adaylık kararını verecek olan benim dedim." diye konuştu.

"BANA 'SENİ MİLLETVEKİLİ YAPMAYACAĞIM' DEDİ"

Turhan Çömez, "Erdoğan bana dedi ki 'Ben seni milletvekili yapmayacağım'. Teşekkür ettim ve iki satır istifa dilekçesi yazdım. Milletvekilliği aday adaylığından ve Özel Kalem Müdürlüğünden ayrıldım. Benim için o defter tamamen kapandı." dedi.

"GENÇ BİR MİLLETVEKİLİ OLARAK ERDOĞAN'LA PARLAMENTODA BULUŞTUK"

Anketlere göre aday olduğu Balıkesir'de 3 milletvekili çıktığını ve kendisinin istifa etmesine rağmen 4'üncü sırada ismini gördüğünü belirten Çömez, "Aradım kendisini dedim ki, biliyorum sebebini Balıkesir'de anket yaptınız, 3 milletvekili çıkıyor. Turan'ı da 4'e koyalım bu şekilde kendi kazanamadı densin, tamamen tasfiye olsun diye plan yaptınız. Dikkatlice dinliyor beni. Ama parlamentoda buluşacağız sizinle. Ben Balıkesir'den çıkıp geleceğim hiç endişeniz olmasın dedim ve Balıkesir'den 5 milletvekili çıkardık. Ben 37 yaşında genç bir milletvekili ve Erdoğan'ın eski danışmanı olarak kendisiyle parlamentoda buluştuk." ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ'YLE YOLLARI AYIRDIM"

Erdoğan'la dostça el sıkıştıktan sonra parti içinde çalışmalarına başladığını ifade eden Çömez, zaman içerisinde partinin kuruluş amacının dışına çıktığını söyledi. Çömez, "Yavaş yavaş yolumu ayırmaya başladım. Parti içinde sert eleştiriler yönelttim. Dönemin sonuna gelince de kamuoyuna bir mektup yazdım. Bu partiyle siyaset yapmam mümkün değil, yollarımı ayırıyorum ve bir daha AK Parti saflarında siyaset yapmayacağımı deklare ediyorum dedim ve yolları ayırdım." dedi.