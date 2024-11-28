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Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı

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Haberler.com'a konuk olan İYİ Parti Grup Başkanvekili Op. Dr. Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasını açan olayı ilk kez anlattı. Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürlüğü ve Danışmanlığı görevini yürütürken milletvekili adayı olduğunu söyleyen Çömez, "Erdoğan bana 'Seni milletvekili yapmayacağım' dedi. Ben de adaylıktan ve Özel Kalem Müdürlüğünden ayrıldım. Benim için o defter tamamen kapandı." dedi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Op. Dr. Turhan Çömez, Haberler.com'da yayınlanan "Haber Bahane" programının Moderatörü Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Çömez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasını açan olayı ilk kez anlattı.

"ERDOĞAN MİLLETVEKİLLİĞİNE MÜRACAAT ETTİĞİMİ GÖRÜNCE BOZULDU"

AK Parti'nin kuruluşundan yaklaşık 1 yıl geçtikten sonra erken seçime gidildiğini ifade eden Çömez, Erdoğan'ın Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürlüğü ve Danışmanlığı görevini yürütürken milletvekili aday adaylığına müracaat ettiğini söyledi. Çömez, "Listeler önüne gelince benim müracaat ettiğimi gördüğünde çok bozulmuş anlaşılan, tepki verdi. 'Niye benim haberim yok?' dedi. Ben de bunun kararını verecek olan sizsiniz ama adaylık kararını verecek olan benim dedim." diye konuştu.

"BANA 'SENİ MİLLETVEKİLİ YAPMAYACAĞIM' DEDİ"

Turhan Çömez, "Erdoğan bana dedi ki 'Ben seni milletvekili yapmayacağım'. Teşekkür ettim ve iki satır istifa dilekçesi yazdım. Milletvekilliği aday adaylığından ve Özel Kalem Müdürlüğünden ayrıldım. Benim için o defter tamamen kapandı." dedi.

"GENÇ BİR MİLLETVEKİLİ OLARAK ERDOĞAN'LA PARLAMENTODA BULUŞTUK"

Anketlere göre aday olduğu Balıkesir'de 3 milletvekili çıktığını ve kendisinin istifa etmesine rağmen 4'üncü sırada ismini gördüğünü belirten Çömez, "Aradım kendisini dedim ki, biliyorum sebebini Balıkesir'de anket yaptınız, 3 milletvekili çıkıyor. Turan'ı da 4'e koyalım bu şekilde kendi kazanamadı densin, tamamen tasfiye olsun diye plan yaptınız. Dikkatlice dinliyor beni. Ama parlamentoda buluşacağız sizinle. Ben Balıkesir'den çıkıp geleceğim hiç endişeniz olmasın dedim ve Balıkesir'den 5 milletvekili çıkardık. Ben 37 yaşında genç bir milletvekili ve Erdoğan'ın eski danışmanı olarak kendisiyle parlamentoda buluştuk." ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ'YLE YOLLARI AYIRDIM"

Erdoğan'la dostça el sıkıştıktan sonra parti içinde çalışmalarına başladığını ifade eden Çömez, zaman içerisinde partinin kuruluş amacının dışına çıktığını söyledi. Çömez, "Yavaş yavaş yolumu ayırmaya başladım. Parti içinde sert eleştiriler yönelttim. Dönemin sonuna gelince de kamuoyuna bir mektup yazdım. Bu partiyle siyaset yapmam mümkün değil, yollarımı ayırıyorum ve bir daha AK Parti saflarında siyaset yapmayacağımı deklare ediyorum dedim ve yolları ayırdım." dedi.

Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıEtna null:

Yani senin dediğin gibi olsaydı ak parti iyiydi dediğin olmayınca ak parti kötü

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıAdil Ece:

ÇOKMU ÖNEMLİYDİN

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıMGk:

Sonuç itibariyle Reis haklı çıktı

Yorum Beğen29
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Haber Yorumlarıİlyas Ercan:

kabul etseydi iyi idi.değilmi

Yorum Beğen23
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Haber YorumlarıSerdar KUMAÇ:

Turan Çömez ile tanışmışlığım var 2003 senesinde. şöyle söyleyeyim çok namuslu ve kaliteli bir insan. aynı zamanda çok kaliteli bir doktor ki zaten öyle olmasaydı İngiltere de doktorluk yaptırmazlardı.

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Haber Yorumlarıgünday deniz:

Adam olsaydın dost zannedildiğin zamanki öselleri ifşa etmezdin. Aksine onları kullanarak kendine sermaye yaptın. İtibarı beş para adam oldun kaldın işte.

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