Haberler

Cinsel tacizden tutuklanan belediye başkanı Hasbi Dede için tepki çeken karar

Cinsel tacizden tutuklanan belediye başkanı Hasbi Dede için tepki çeken karar Haber Videosunu İzle
Cinsel tacizden tutuklanan belediye başkanı Hasbi Dede için tepki çeken karar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'da 16 yaşındaki bir çocuğa cinsel taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, ilk duruşmada tahliye edildi.

  • Giresun'un Görele ilçesi Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya üzerinden bir çocuğa taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla yargılanıyor.
  • Mahkeme, Hasbi Dede'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi ve dava 24 Nisan 2026 tarihine ertelendi.
  • İddianamede, Hasbi Dede'ye 'elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendiği belirtiliyor.

Giresun'un Görele ilçesinin Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, sosyal medya üzerinden bir çocuğa taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde basına ve izleyiciye kapalı görülen duruşmaya, Samsun Kavak S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Hasbi Dede SEGBİS aracılığıyla katıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ, TAHLİYE EDİLDİ

Dede, SEGBİS üzerinden yaptığı savunmada hakkındaki suçlamaları reddetti. Hakim, ara kararında Hasbi Dede'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Dava 24 Nisan 2026 tarihine ertelendi.

İDDİANAMEDEN

8 Şubat 2026 tarihinde mağdur çocuk ile annesinin Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak, Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin Instagram ve WhatsApp üzerinden taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla şikayetçi oldukları belirtildi.

Soruşturma kapsamında çocuğa ait cep telefonunun incelendiği, mesajlaşmaların tutanak altına alındığı ve dijital materyallerin Giresun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından teknik incelemeye tabi tutulduğu kaydedilen iddianamede, Dede'nin "elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Soruşturma sürecinde tutuklanan Dede, 12 Şubat'ta İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: Haberler.com
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız

Bu sözler İsrail ve ABD'ye: Hayale kapılmasınlar, hazırız
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var

İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı

Savaş Avrupa ülkesini fena vurdu: Hiç paramız kalmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu

Milyonlarca beğeni alan kare!
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek

Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek
'Eşim intihar etti' demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti

"Eşim intihar etti" demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler tanıyamıyor

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler şok
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu

Milyonlarca beğeni alan kare!
Serdar Dursun'dan Şampiyonlar Ligi maçına damga vuran yorum

Şampiyonlar Ligi'nde Serdar Dursun rüzgarı! Yaptığı yorum bomba
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spikerin Galatasaray için söyledikleri olay oldu

"Bana en çok haz veren onlar" dedi, ortalık yıkıldı