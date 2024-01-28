Yeşilyurt Belediye Başkanı İkizce TOKİ Konutlarında İncelemelerde Bulundu

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilk etap konutlarının teslimatı için yakın bir zamanda kura çekimi yapılacak olan İkizce TOKİ Konutlarında incelemelerde bulunarak Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince bölgede sürdürülen yol açma ve yenileme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla depremzede ailelere teslim edilmek üzere İkizce mahallesinde inşa edilen TOKİ Konutlarının olduğu bölgede yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

8 bin 799 konutun yer aldığı TOKİ Konutlarıyla birlikte İkizce Mahallesine yeni bir yaşam alanı kurulacağını söyleyen Başkan Çınar, depremzede aileleri sıcak yuvalarına kavuşturmak için belediye olarak üzerlerine düşen tüm görevleri layıkıyla yerine getirdiklerini söyledi.

İkizce TOKİ Konutlarının olduğu bölgeye ulaşımı rahatlatmak için görevlendirilen ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığını ifade eden Başkan Çınar, " Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla depremzede ailelerimize teslim edilecek olan buradaki konut alanımızda çalışmalar aralıksız devam ediyor. 8 bin 799 konutun yer aldığı TOKİ Konutlarımızın depremzede ailelerimize bir an önce teslim edilmesi gerek ilgili müteahhit firmayı bağlı ekipler gerekse de belediyemizin saha ekipleri burada birlikte koordineli bir şekilde çalışıyorlar. Konutların iç ve dış tasarımları, alt yapı çalışmaları, çevre düzenlemeleri, sıcak asfalt yerleştirmeleri yolların düzenlenmesine kadar her alanda çok aktif ve dinamik bir çalışma yürütülüyor. Depremzede ailelerimizi sıcak yuvalarına kavuşturmak için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Belediye olarak ta bölgeye ulaşımı rahatlatmak, konutlarımızın iç ve dış bağlantı yollarını tamamlamak için imkanlarımızı seferber ettik, ekiplerimiz gece gündüz demeden burada çalışıyorlar. İlgili müteahhit firmanın talebi doğrultusunda burada görevli yetkililerle birlikte uyumlu ve planlı çalışarak yollarımızı teker teker yapıyoruz. Ekiplerimiz soğuk havaya ve kar yağışına rağmen çalışmaları aksatmadan sürdürüyor. Bizlerde konut alanındaki tüm çalışmaları yakından takip etmeye devam ediyoruz. Desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye, TOKİ Başkanlığımıza ve ilgili bütün kurumlara şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA