Çin'den Venezuela'ya destek

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile yaptığı telefon görüşmesinde, Venezuela'ya desteğini belirterek, Çin'in "zorbalığa" karşı olduğunu aktardı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Wang, ABD'nin baskısını artırdığı dönemde Venezuela'ya desteğini belirterek, Çin'in "zorbalığa" karşı olduğunu ve ülkelerin kendi egemenliklerini korumalarını desteklediğini ifade etti.

Bakan Wang, görüşmede ayrıca Çin ve Venezuela'nın stratejik ortaklar olduğunu aktararak, karşılıklı güven ve desteğin ikili ilişkilerin bir geleneği olduğunu söyledi. - PEKİN