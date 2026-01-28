Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu: "(İran-ABD) 'Askeri maceracılık' bölgeyi öngörülemezlik uçurumuna sürükleyecektir"

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, Orta Doğu bölgesinde ABD ile İran arasında artan gerilime ilişkin, "Güç kullanımı hiçbir sorunu çözmeyecektir. Herhangi bir 'askeri maceracılık' bölgeyi yalnızca bir öngörülemezlik uçurumuna sürükleyecektir" dedi.

ABD, İran'a yönelik tehditlerinin yanı sıra Orta Doğu'daki askeri yığınağını artırırken, Çin'den ABD'nin bölgede gerçekleştirebileceği muhtemel askeri faaliyetlere yönelik bir açıklama geldi. ABD'nin New York şehrinde gerçekleştirilen Orta Doğu başlıklı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, İran'daki protestolara ve şiddet olaylarına değinerek, "İran'daki mevcut durum büyük tepki toplamıştır. Muhtemel bir savaş imkanı uzaktan kendini belli ederken bölgedeki gerginlik yükseliyor. İran egemen bir ülkedir ve ülkenin içişlerine yönelik kararlar İran halkının kendisi tarafından bağımsız bir şekilde vermelidir. Çin, İran'da istikrarın sağlanmasını ummakta ve desteklemektedir" dedi.

Fu, bölgesindeki "askeri maceracılığa" karşı uyarılarda bulunarak, "Güç kullanımı hiçbir sorunu çözmeyecektir. Herhangi bir askeri maceracılık bölgeyi yalnızca bir öngörülemezlik uçurumuna sürükleyecektir. Bütün tarafları ilgili BM Şartları'nın ilke ve amaçları doğrultusunda davranmaya, diğer ülkelerin içişlerine karışmaya karşı durmaya ve uluslararası ilişkilerde tehdit ve güç kullanılmasını kınamaya çağırıyoruz" dedi.

Çinli temsilci, "Çin, ABD'nin ve diğer ilgili tarafların uluslararası toplum ve bölgedeki diğer ülkelerin çağrısına kulak vereceğini, Orta Doğu'da istikrar ve barışın sağlanmasına yönelik daha çok faaliyetlerde bulunacağını ve gerilimin tırmandırılmasından kaçınarak alevlerin körüklenmesine engel olacağını umuyor" ifadelerini kullandı.

Fu, Çin'in bölge halklarının bağımsız seçimlerine gerekli saygının gösterildiğinden emin olunması ve bölgede barış ile istikrarın inşa edilmesi için uluslararası toplumla işbirliği sağlamaya hazır olduğunu belirterek, "Orta Doğu, bölge halkına aittir ve büyük güçlerin rekabetleri için bir mücadele alanı değildir. Aynı zamanda bölge dışındaki güçlerin jeopolitik mücadelelerinin de bir kurbanı olmamalıdır" dedi. - NEW YORK