Trump ile Şi ticaret geriliminin ardından ilk kez telefonda görüştü

Trump ile Şi ticaret geriliminin ardından ilk kez telefonda görüştü
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ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin ardından ilk kez telefonda görüştü. Görüşme talebinin Trump'tan geldiği bildirildi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme talebinin Trump'tan geldiği belirtildi. İki lider, karşılıklı vergi tarifesi artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin ardından ilk kez görüştü. Görüşmenin detaylarına ilişkin henüz iki ülkeden de resmi açıklama yapılmadı.

ABD-ÇİN TİCARET GERİLİMİ

Dünyanın en büyük iki ekonomisinin gümrük vergilerini karşılıklı olarak yükseltmesinin ardından iki ülkenin heyetleri İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşmüş karşılıklı tarifeler kısmi olarak indirilmişti. Çin'in ticaret gerilimi sonucunda nadir toprak elementleri ve mıknatıs ihracatını nisan ayında askıya alması, otomotivden savunmaya kadar birçok sektörde tedarik zincirlerini tehdit ederken taraflardan görüşmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, önceki gün Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in bu hafta içinde görüşmesinin beklendiğini ve ihracat yasağının gündemin üst sıralarında yer aldığını belirtmiş, "Yönetimimiz Cenevre Ticaret Anlaşması'na Çin'in uyumunu yakından izliyor" demişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıisa yatar:

Buda geri vitesi çıktı

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Trumph, Çin'e bulaşmakla tarihi hata yaptı ceremesini AB ve İngiltere çekecek hiç kaçarı yok ..

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