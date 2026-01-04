Çin Dışişleri Bakanı Wang: "Hiçbir ülkenin kendisini dünya polisi veya uluslararası yargıç ilan etmesini kabul etmiyoruz"

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin dün Venezuela'ya düzenlediği saldırıya ilişkin, "Hiçbir ülkenin kendisini dünya polisi veya uluslararası yargıç ilan etmesini kabul etmiyoruz" dedi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin dün Venezuela'ya düzenlediği saldırı ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i yakalayarak yargılamak üzere ABD'ye kaçırmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Wang, Çin'in her zaman güç kullanımına, tehdide ve bir ülkenin iradesini başka bir ülkeye dayatmasına karşı olduğunu söyledi. Mevcut uluslararası durumun daha değişken ve iç içe geçmiş olduğunu, tek taraflı zorbalığın giderek daha şiddetli hale geldiğini aktaran Wang, "Hiçbir ülkenin dünya polisi rolünü üstlenebileceğine inanmıyoruz ve hiçbir ülkenin kendisini uluslararası yargıç ilan etmesini kabul etmiyoruz" dedi.

Wang, tüm ülkelerin egemenliğinin ve güvenliğinin uluslararası hukuk tarafından tam olarak korunması gerektiğini belirtti. - PEKİN