Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping BRICS Zirvesi'nde konuştu

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Johannesburg'da düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, BRICS'in uluslararası görünümün şekillenmesinde önemli bir güç olduğunu vurguladı.

JOHANNESBURG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çarşamba günü Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 15. BRICS Zirvesi'nde konuşan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, uluslararası görünümün şekillenmesinde BRICS'in önemli bir güç olduğunu belirtti.

Xi, BRICS ülkelerinin kalkınma yollarını bağımsız olarak seçtiklerini, kalkınma haklarını ortaklaşa savunduklarını ve insan toplumunun ilerleme yönünü temsil eden ve dünyanın kalkınma sürecini derinden etkileyecek olan modernleşme doğrultusunda birlikte yürüdüklerini söyledi.