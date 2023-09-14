Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Kuşak ve Yol Zirvesi'ne katıldı

Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen Kuşak ve Yol Zirvesi'ne çevrimiçi katılarak video açılış konuşması yaptı. Ding, Hong Kong'un kendine özgü statüsünü ve avantajlarını korumasını desteklediğini ve Kuşak ve Yol'un ortak inşasında daha önemli bir rol oynamasını teşvik ettiğini söyledi.

BEİJİNG, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang Çarşamba günü Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde (HKSAR) düzenlenen Kuşak ve Yol Zirvesi'ne çevrimiçi katılarak video açılış konuşması yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Ding, merkezi Çin hükümetinin, Hong Kong'un kendine özgü statüsünü ve avantajlarını korumasını desteklediğini ve Kuşak ve Yol'un ortak inşasında daha önemli bir rol oynamasını teşvik ettiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı, Hong Kong'un bölgesel işbirliğini derinleştirmesini, finansal hizmetlerinde detaylı düzenlemeler yapmasını, profesyonel hizmetlere odaklanmasını ve Kuşak ve Yol işbirliğinde kültürel ve halklar arası etkileşimi derinleştirmesini umduğunu ifade etti.

Her yıl düzenlenen ve bu yılki teması "İşbirliğinin On Yıllık Gelişimi" olan zirve HKSAR hükümeti ve Hong Kong Ticaret Kalkınma Konseyi tarafından gerçekleştirildi.