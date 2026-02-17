Haberler

DMM: CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı' iddiası doğru değildir

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı" iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CİMER'de 90 bin kişinin çalıştığına dair iddiaların doğru olmadığını açıkladı ve kamuoyunu yanıltıcı bilgilere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

"CİMER'DE 90 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR" İDDİASINA YALANLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı' iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı' iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nde 90 bin kamu personeli istihdamı söz konusu değildir. Ortaya atılan iddialar, sistemin işleyişine dair yanlış yorumdan kaynaklanmakta ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır. CİMER, başvuruların ilgili kurumlara yönlendirildiği bir mekanizma olup, her kamu kurumunda bu sürece de destek veren o kurumdan sorumlu bir personel bulunmaktadır. Kamuoyunun kasıtlı oluşturulan yanıltıcı içerik ve paylaşımlara karşı dikkatli olması önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
