Çıldır İlçesinde Seçimin Kazananı Kura Çekimiyle Belirlendi

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yapılan seçilerde AK Parti ve CHP adayı eşit oy alında seçimin kazanını bugün yapılan kura çekimi ile belirlendi. AK Parti adayı Kemal Yakup Azizoğlu başkan oldu.

Hafta sonunda gerçekleşen mahalli idareler seçimlerinde Çıldır'da AK Parti adayı Kemal Yakup Azizoğlu ile CHP adayı Nurettin Aygün 452'şer oy aldı. Yapılan tekrar sayıma rağmen sonuç değişmeyince bugün başkanı YSK tarafından yapılan kura çekimi ile belirlendi.

Ak Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, "Çıldır ilçemizdeki beraberlikle sonuçlanan seçim sonuçlarına göre Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararla iki aday arasında kura çekme usulüyle bir işlem yapılmıştır. Burada kura sonucu bizim adayımız Kemal Azizoğlu seçimlerin galip olmuştur. Hem Çıldır'ımıza hayırlı olsun hem adaylara hayırlı olsun. Tam Çıldır'da çok güzel bir şekilde seçim dönemi geçiren tüm adayları ve partileri tebrik ediyorum. Memleketimize hayırlı olsun inşallah" diye konuştu. - ARDAHAN