Çiğli Belediyesi'nde Kadın İşçilerin İşten Çıkarılması Tartışma Yarattı

Çiğli Belediyesi'nde Kadın İşçilerin İşten Çıkarılması Tartışma Yarattı
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EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Çiğli Belediyesi tarafından işten çıkarılan kadın işçilerin sorunlarını gündeme getirerek, CHP Genel Merkezi'nde defalarca görüşmeler yapılmasına rağmen hâlâ bir çözüme ulaşılamadığını ifade etti.

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, İzmir'in Çiğli Belediyesince işten çıkarılan kadın işçilere ilişkin, "11 aydır, birçok kez söz verilmesine, CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmelerine ve oradan da bu işin çözüleceğine ilişkin bilgi almalarına rağmen hala bir adım atılmıyor." dedi.

Bayhan, Meclis'te, Çiğli Belediyesi tarafından işten çıkarılan kadın işçilerle basın toplantısı düzenledi.

Kadın işçilerin CHP Genel Merkezi önünde eylem yaparak seslerini duyurmaya çalıştıklarını anlatan Bayhan, Onur Emrah Yıldız, Çiğli belediye başkanı olur olmaz işten çıkarılan 147 çalışanın 107'sinin kadın işçi olduğunu söyledi.

Süreç içerisinde bazı işçilerin işine geri dönmesine ve Belediyede yeni işçiler istihdam edilmesine rağmen 16 kadın işçinin "Belediyenin bütçesi yetmiyor" gerekçesiyle işe geri alımlarının gerçekleşmediğini dile getiren Bayhan, "İş akitleri feshedildiğinde tazminatlarının ödendiği söylenmesine rağmen tazminatları da ödenmiyor. Onlar da işe iade davası açıyorlar ama 11 aydır, birçok kez söz verilmesine, CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmelerine ve oradan da bu işin çözüleceğine ilişkin bilgi almalarına rağmen hala bir adım atılmıyor." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasına işaret eden Bayhan, "Öyle görünüyor ki Onur Emrah Yıldız, Çiğli Belediyesinde emekçilere yönelik bu haksızlığı, bu siyasetin gölgesine süpürüp, onun altında tutup, bu işin böyle unutulabileceğini ya da işçi kardeşlerimizin bu davadan vazgeçebileceğini düşünüyor." ifadesini kullandı.

Bayhan, Çiğli Belediye Başkanı Yıldız'dan bu konuya çözüm getirmesini istedi.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
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