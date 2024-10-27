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Çiğdem Karaaslan: "Tavşanlı'nın hizmetindeyiz"

Çiğdem Karaaslan:
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AK Parti 8.Olağan Kongresi vesilesiyle Tavşanlı'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, sivil toplum kuruluşları, iş adamları ve kanaat önderleri ile buluştu.

Ak Parti 8.Olağan Kongresi vesilesiyle Tavşanlı'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, sivil toplum kuruluşları, iş adamları ve kanaat önderleri ile buluştu.

AK Parti Milletvekili Mehmet Demir, İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Himmet Özer ve önceki dönem Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler'in de hazır bulunduğu istişare toplantısında Tavşanlı'nın çevre yolu, arazi toplulaştırması, organize sanayinin gelişmesi gibi konular ele alındı. Toplantıda ayrıca, Kütahya'nın merkezi bir konuma sahip olmasında en önemli etkiyi oluşturacak Domaniç Tüneli'nin projelendirilmesi, İstanbul-Antalya hızlı tren hattı yapımının yatırım programına alınması, İstanbul-Antalya otobanı ivedi bir şekilde yapılması hususunda Kütahyalı vatandaşların beklentileri konuşuldu.

Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede, taleplerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezdinde takibi hususunda her türlü desteği vereceğini belirterek programa katılan tüm katılımcılara tek tek teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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