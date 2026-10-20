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Çiftçi'nin Belçika temaslarında polis işbirliği planı imzalanacak

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Brüksel'de Güvenlik Diplomasisi temaslarını sürdürüyor. Çiftçi, Adalet ve Dışişleri bakanlarıyla Türkiye-Belçika Dördüncü Bakanlar Toplantısı'na katılacak; zirvede Emniyet ile Belçika Federal Polisi arasında 2027-2028 Ortak Eylem Planı imzalanacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin ele başı ve elemanlarına ev sahipliği yapan Belçika'da Güvenlik Diplomasisi temaslarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, temaslarda bulunmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. İçişleri Bakanı Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin ele başı ve elemanlarına ev sahipliği yapan Belçika'da Güvenlik Diplomasisi temaslarını sürdürüyor.

Bakan Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Dışişleri Bakanı ile birlikte Brüksel'de Türkiye- Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katılacak. Bakan Çiftçi toplantı kapsamında kapsamında aile fotoğrafı çekildi.

Belçika'da, Türkiye ve Belçika'nın Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlarının katılımlarıyla düzenlenen Üçlü Bakanlar Zirvesi kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Belçika Federal Polisi arasında; başta terörizm, organize suçlar, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olmak üzere sınır aşan suçlarla mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesini, karşılıklı uzman toplantıları ve eğitim faaliyetleriyle bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasını amaçlayan 2027-2028 Yılları Ortak Eylem Planı imzalanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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