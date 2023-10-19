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Cide'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Belediye Meydanı'nda İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu. İlçe Müftüsü Hasan Rami Kara tarafından dua edildi. Protesto, İsrail aleyhine sloganlar atılmasının ardından sona erdi.