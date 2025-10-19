Haberler

CHP Yozgat İl Başkanlığı 39. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi

CHP Yozgat İl Başkanlığı 39. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi
CHP Yozgat İl Başkanlığı'nın 39. Olağan Kongresi, Yozgat Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Tek listeyle gidilen kongrede, mevcut il başkanı Abdullah Yaşar yeniden seçildi.

CHP Yozgat İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Yozgat Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ve tek listeyle gidilen kongrede, mevcut il başkanı Abdullah Yaşar, yeniden il başkanlığına seçildi.

Yaşar, seçimin ardından partililere teşekkür etti.

Kongreye katılan Denizli Milletvekili Şeref Arpacı ise Yaşar ve yönetimine başarılar diledi.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Politika
