CHP Yeşilyurt İlçe Kongresi Yapıldı

Yeşilyurt ilçesinde CHP'nin 14. olağan ilçe kongresi gerçekleştirildi. Mevcut başkan Ali Sarı, tek liste olarak seçime girdi ve 46 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden ilçe başkanı seçildi. Kongreye, birçok parti yetkilisi ve partililer katıldı.