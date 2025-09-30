CHP, Yeni Yasama Dönemi İçin Kamp Yapacak

CHP Grubu, Genel Başkan Özgür Özel'in de katılımıyla 3-5 Ekim'de Bolu Abant'ta kamp yapacak.

AA muhabirinin parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, CHP Grubu, yeni yasama döneminin başlamasının ardından üç gün sürecek kampa girecek.

CHP kampı, Genel Başkan Özgür Özel'in de katılımıyla 3-5 Ekim'de Abant'ta gerçekleştirilecek.

Özel, 3 Ekim'de Bolu kent meydanında miting düzenleyecek. Ardından kampın ikinci günü partisinin milletvekillerine hitap edecek.

Meclis çalışmaları masaya yatırılacak

Kampta, CHP'nin yeni yasama döneminde Meclis'te yürütmeyi planladığı çalışmalar, partinin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava süreci, kasımda düzenlenecek 39. Olağan Kurultay hazırlıkları, yenileme çalışmaları süren parti programı, etkinlik takvimi, dış politika ve ülke gündemi ele alınacak.

Milletvekillerinin kendi bölgelerindeki çalışmaları parti yönetimine aktaracağı kampta, bir sonraki genel seçimlere hazırlık adına yapılan saha çalışmaları konusunda istişarede bulunulacak.