CHP'de yeni MYK üyeleri belirlendi

CHP'de yeni MYK üyeleri belirlendi
Güncelleme:
CHP, Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde yapılan Parti Meclisi toplantısında yeni Merkez Yönetim Kurulu üyelerini belirledi. Eski MYK'dan 12 isim yer almadı ve kurulda yeni yüzler dikkat çekti.

CHP'de Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi toplantısında, yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. Yeni MYK'da eski MYK'da bulunan 12 isim yer almadı.

CHP'de 39'uncu Olağan Kurultay'ın ardından Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda Özgür Özel'in yanına Parti Meclisi'nin en genç ve yeni üyeleri Berdirhan Berk Doğru, Melisa Uğraş, Kübra Gökdemir ve Canan Taşer oturdu. Basına kapalı olarak 2,5 saat süren toplantıda parti içindeki yeni görevlendirmeler ele alındı. MYK üyeleri de burada belirlendi.

MYK listesi şu isimlerden oluştu:

"Genel Sekreter: Selin Sayek Böke, Yurt İçi Örgütlenme: Ensar Aytekin, Yurt Dışı Örgütlenme: Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat, Yerel Yönetimler: Gökan Zeybek, Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut, Seçim İşleri: Gül Çiftçi, Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen, Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rızvanoğlu, İnsan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan, Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan, Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz, İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu, İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK'lar: Bihlun Tamaylıgil, Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu, Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay, Parti Sözcüsü: Zeynel Emre."

Önceki MYK listesinde bulunan Suat Özçağdaş, Yalçın Karatepe, Pınar Uzun Okakın, Gülşah Deniz Atalar, Sevgi Kılıç, Deniz Yücel, Gamze Taşcıer, Aylin Nazlıaka, Zeliha Aksaz Şahbaz, Murat Bakan, Erhan Adem ve Necati Yağcı, MYK'da yer almadı. CHP'de gölge kabinenin ise 15 Aralık'ta belirlenmesi bekleniyor.

