CHP'ye şok üstüne şok! İl başkanlığı binasına el konulabilir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması tamamlandı. 3 bin 900 sayfalık iddianame mahkemeye sunuldu. İddianamede 402 kişi şüpheli sıfatıyla yer aldı.

ÖRGÜTÜN LİDERİ: İMAMOĞLU

Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden 99'u örgüt mensubu 1'i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6'sı örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı kişiler olarak iddianamede yer aldı.

2352 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Söz konusu iddianame de Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2.352 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

BİNAYA EL KONULMASI İSTENDİ

Savcılık ayrıca iddianamede CHP'ye ait Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi 7752 Ada 2 Parsel'deki dükkanın, "aklama işlemine konu malvarlıklarının TCK 54. madde uyarınca müsaderesine karar verilmesi gerektiği" yönünde değerlendirmeye yer vererek, binaya el konulmasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart 2025 tarihinde aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu yüzlerce şüpheli hakkında "yolsuzluk" iddiasıyla operasyon talimatı vermişti. Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda şüpheli 23 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi. 19 Mart'taki İlk operasyonun ardından elde edilen yeni deliller, itirafçı beyanları ve gizli tanık ifadeleriyle 8 aylık süreçte 9 operasyon gerçekleştirildi ve birçok kişi tutuklandı. Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 232'nci gününde (10 Kasım) savcılık soruşturmasını tamamlayarak suçlamalara yönelik iddialarını açıkladı.