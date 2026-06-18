CHP'de Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda (YDK), ihraç talebiyle YDK'ya sevk edilen 9 milletvekilinden Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırılırken, 8 isimle ilgili itirazlar reddedildi.

CHP'de YDK, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak YDK'ya sevk edilen 9 milletvekilinin tedbire yönelik itirazları görüşüldü. Toplantıda, tedbir kararı ardından TBMM'de grup başkan vekilliği düşürülen Gökhan Günaydın hakkındaki karar, 3'e karşı 10 oyla kaldırıldı. Diğer 8 isimle ilgili itirazlar reddedildi. Toplantının ardından YDK üyesi Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, açıklama yaptı. Bülbül, YDK'da yapılan toplantıda Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu hakkında tedbire yönelik itirazın reddi görüşüne katılmadıklarını belirtti.

'YETKİSİZ VE GÖREVE BAŞLAMAMIŞ BİR MYK VAR'

Bülbül, "Tedbire yönelik yapılan itiraz tüzüğe uygundur. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin vermiş olduğu kararda, 6-7-8 Eylül 2024 tarihli 20'nci Olağanüstü Kurultayı'nda değişikliklerle kabul edilen tüzüğe yönelik bir tedbir kararı yoktur. Tüzük yürürlüktedir. Tüzüğün 22'nci maddesinin 2'nci bendine göre Parti Meclisi'nin salt çoğunluğunun onayıyla MYK göreve başlar. Yüksek Disiplin Kurulu'na, MYK tarafından sevk edilen disiplin dosyasında Parti Meclisi'nde onaylanmadan MYK tarafından disiplin işlemi başlatılmıştır. Parti Meclisi'nin salt çoğunluğunun oyu alınmadan, MYK üyesi sıfatıyla görev yapılması ve bu sıfatla karar alınması olası değildir. Yetkisiz ve göreve başlamamış bir MYK bulunmaktadır. Bu nedenle YDK'ya gönderilen disiplin dosyası yok hükmündedir" diye konuştu.

'MİLLETVEKİLİ, PARTİ MECLİSİ DIŞINDA DİSİPLİNE SEVK EDİLEMEZ'

Parti tüzüğünün 63'üncü maddesinin 1'inci fıkrasını işaret eden Bülbül, "Buna göre TBMM üyelerinin parti suçu oluşturan eylemleri, Parti Meclisi'nin istemi üzerine YDK tarafından karara bağlanır. Bir milletvekili, Parti Meclisi dışında bir organ tarafından disipline sevk edilemez. Tüzüğün 63'üncü maddesi 5'inci fıkrasına göre MYK'nın ancak il yönetim kurullarının yetkilerini kullanarak bir üyeyi ilgili disiplin kuruluna sevk edebileceği öngörülmüştür. Bu maddeye dayanarak, tüzükte Parti Meclisi'ne verilen yetki kullanılamaz, tedbiren görevden uzaklaştırma yönündeki karar tümüyle usule aykırıdır. Ayrıca 24'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi 2015/31 ve 2015/107 sayılı kararı açıktır. Milletvekilleri Parti Meclisi kararı olmadan disiplin gerektiren eylemlerinden dolayı YDK'ya sevk edilemez. Bu nedenle tedbirin kaldırılması gerekirken tedbirin devamına karar verilmesi Anayasa, Siyasi Partiler Kanunu ve tüzüğe aykırıdır" dedi.

'TBMM'NİN YAPTIĞI İŞLEM DOĞRI DEĞİLDİR'

Bülbül, Gökhan Günaydın hakkındaki karara ilişkin, "Grup Başkan Vekilimiz Gökhan Günaydın hakkında TBMM'nin yapmış olduğu Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı grup başkan vekilliğinden düşürme işleminin doğru olmadığı burada ortaya çıkmıştır. TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un bu süreci beklemesi gerekiyordu. Tüzüğümüzün 64'üncü maddesinin 4'üncü fıkrası açıktır. Bu nedenle TBMM'nin yaptığı işlem doğru değildir. Zaten Siyasi Partiler Kanunu temeli açısından bu yapılan işlemler doğru olmadığına göre bizce Grup Başkan Vekilimiz Gökhan Günaydın'ın daha önce de söylediğimiz gibi görevine devam etmesi kaçınılmazdır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı