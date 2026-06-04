Haberler

CHP'de YDK Başkanlığı'na Mahir Polat seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Başkanlığa İzmir Milletvekili Mahir Polat, Başkan Yardımcılığına Ahmet Ersen Özsoy, Sekreterliğe Sezgin Kaya seçildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanlığı'na İzmir Milletvekili Mahir Polat, Başkan Yardımcılığı'na Ahmet Ersen Özsoy, Sekreterliğe ise Sezgin Kaya seçildi.

CHP 38'inci Olağan Kurultayı'nın 'mutlak butlan' nedeniyle malul olduğu tespiti ile iptaline karar vermesi üzerine yeniden göreve başlayan 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu, ilk toplantısını yaptı. Basına kapalı toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantının açılışını Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. En yaşlı üye sıfatıyla Garip Erdoğan başkanlığında yapılan oylama sonucunda İzmir Milletvekili Mahir Polat oy çokluğuyla YDK Başkanı seçilirken, Başkan Yardımcısı Ahmet Ersen Özsoy, Sekreter ise Sezgin Kaya oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi

CHP'deki kaos Meclis'e taşınıyor! Kılıçdaroğlu kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Roma'da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir'e gitti

Düğün Roma'da, balayı Sındırgı'da

Emrindeki astsubayı döven general için MSB soruşturma başlattı

General emrindeki astsubayı dövdü, MSB gerekeni yaptı
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir

Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü
Macron'un reklamı da işe yaramadı, 69 yıllık dev firma iflas etti

Macron'un reklamı da işe yaramadı, 69 yıllık dev firma iflas etti
6 polisi hastanelik eden olayın aslı bambaşka çıktı

6 polisi hastanelik eden olayın aslı bambaşka çıktı
Can Polat cenazesinde Dilan Polat yere yığılıp ağladı

Dilan Polat yere çöküp dakikalarca ağladı, kimse engel olamadı
Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden CHP kurultay ve kongre davasına ret

CHP kurultay ve kongre davasına ret
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>