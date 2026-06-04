CHP'de YDK Başkanlığı'na Mahir Polat seçildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanlığı'na İzmir Milletvekili Mahir Polat, Başkan Yardımcılığı'na Ahmet Ersen Özsoy, Sekreterliğe ise Sezgin Kaya seçildi.

CHP 38'inci Olağan Kurultayı'nın 'mutlak butlan' nedeniyle malul olduğu tespiti ile iptaline karar vermesi üzerine yeniden göreve başlayan 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu, ilk toplantısını yaptı. Basına kapalı toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantının açılışını Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. En yaşlı üye sıfatıyla Garip Erdoğan başkanlığında yapılan oylama sonucunda İzmir Milletvekili Mahir Polat oy çokluğuyla YDK Başkanı seçilirken, Başkan Yardımcısı Ahmet Ersen Özsoy, Sekreter ise Sezgin Kaya oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı