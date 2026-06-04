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CHP'de YDK Başkanı Mahir Polat oldu

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CHP Yüksek Disiplin Kurulu, mutlak butlan sonrası ilk toplantısında başkanlığa İzmir Milletvekili Mahir Polat'ı seçti. Başkan yardımcılığına Ahmet Ersen Özsoy, genel sekreterliğe Sezgin Kaya getirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanı CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), 'mutlak butlan' sonrasında ilk kez toplandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılışını yaptığı toplantıda, başkanlık oylaması, en yaşlı üye Garip Erdoğan öncülüğünde yapıldı.

1 saat süren toplantıda oy çokluğuyla CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat YDK Başkanı oldu. Başkan Yardımcılığına Ahmet Ersen Özsoy, Genel Sekreterlik görevine ise Sezgin Kaya seçildi.

Kılıçdaroğlu, toplantı çıkışında, 'Haftaya Grup'ta sizi göreceğiz' diyen gazeteciye, 'Umarım, hep beraber' yanıtını verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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