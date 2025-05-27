CHP ve Gelecek Partisi Liderleri Görüşme Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

Özel'in Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat 20 dakika sürdü.

Görüşmeye, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ile Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ve İzmir Milletvekili Mustafa Bilici de katıldı.

Özel, Davutoğlu'nu kapıda karşılayıp, görüşmenin ardından da aracına kadar uğurladı.

Görüşmede, Davutoğlu'nun Irak ziyaretine ilişkin bilgi verdiği öğrenildi.