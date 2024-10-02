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CHP ve Diğer Partiler AYM Başkanı'nı Ziyaret Etti

CHP ve Diğer Partiler AYM Başkanı'nı Ziyaret Etti
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaret ederek, Can Atalay'ın durumu ve AYM kararlarının uygulanması konusundaki hassasiyetlerini dile getirdi. Diğer partilerin temsilcileri de ziyarette bulunarak, hukukun üstünlüğü ve hayvan yasası gibi konular üzerinde durdular.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, beraberindeki DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ile Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaret etti.

Başarır, 1,5 saat süren görüşmenin ardından AYM önünde yaptığı açıklamada, milletvekilliği düşürülen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay konusundaki hassasiyetlerini ve AYM kararlarının uygulanmasının önemini anlattıklarını söyledi.

CHP'li Başarır, hukuku, hukukun ve Anayasa'nın üstünlüğünü savunan partiler olduklarını belirterek, "Meclis'ten geçen kanunların önemine dikkati çektik. Hayvan yasasını da özellikle belirttik. Kendisi de toplumun gereksinimlerini ve bu konudaki tedbirleri dikkate alarak, öne alınacağını ve ivedi bir şekilde karar verileceğini söyledi. Umarım bu yasa iptal olur." ifadesini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit ise ziyaretteki gündemlerinin, AYM'nin Can Atalay kararının uygulanması olduğunu vurgulayarak, bu meselenin Türkiye'nin hukuk devleti olup olmayacağı, anayasal devlet düzeninin devam edip etmeyeceği meselesi olduğunu dile getirdi.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Kaya da AYM'nin kararlarına uyulması gerektiğine dair bir ziyaret yaptıklarını dile getirerek, Özkaya ve üyelere teşekkür etti.

TİP İstanbul Milletvekili Kadıgil ise Özkaya'ya, AK Parti'nin, Can Atalay konusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası'nı askıya aldığını belirttiklerini, sahipsiz hayvanlarla ilgili yasanın iptaline yönelik beklentilerini de paylaştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika

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