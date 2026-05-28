CHP, 3 bayram sonra AK Parti ile bayramlaştı

Güncelleme:
CHP ve AK Parti heyetleri, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde üç bayram aradan sonra bir araya gelerek bayramlaştı. Görüşmede emeklilerin ve ülke sorunları ele alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti 3 bayram sonra AK Parti heyeti ile bayramlaştı.

Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri başladı.

Bu kapsamda CHP ile AK Parti 3 bayram sonra yeniden bayramlaştı.

Genel Merkez'de gerçekleştirilen ziyarette CHP'nin kabul heyetinde Heyet Başkanı İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Konya Milletvekili Barış Bektaş ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen yer aldı.

AK Parti'nin ziyaret heyetinde ise heyet başkanı olarak Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı 28. Dönem Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma İlkcan Aksu ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yunus Emre Şahin yer aldı.

Ziyarette emeklilerin ve ülkenin sorunlarına değinildi. Ardından Resul Kurt, CHP'nin yeni yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kurt, Kırgınlıklar, unutulur. Hep beraberiz mecliste her zaman. Karşılık sevgi çerçevesinde. Hepimizin tek bir gayesi var. Ülkemize hizmet etmek, güzel şeyler yapmak, ülkemizi kalkındırmak" diye konuştu.

Sevda Erdan Kılıç ise, "Bayramlarda olan birliktelikler parlamentoda da vatandaşın sorunlarını çözmek için bir araya gelsek daha çok konuşsak sonuçta çözüm işi siyaset işi. Hepimizin gayesi vatandaşlarımızın huzur içinde, refah içinde, bu güzel coğrafyada, bu güzel ülkede birlik beraberlik içinde yaşaması. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak da bizim bütün hedefimiz o" ifadelerini kullandı.

Heyete Gaziantep baklavası ikram edildi ve karşılıklı hediye verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
