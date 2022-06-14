CHP üyeliği düşürülen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama: Korkularının ecele faydası olmayacak

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, geçtiğimiz ay sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak", "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı. Kaftancıoğlu'na siyasi yasak da getirilmişti. Cezası Yargıtay tarafından onanan Kaftancıoğlu geçen hafta Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Kaftancıoğlu, işlemlerin ardından denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı.

PARTİ ÜYELİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

Kaftancıoğlu'na getirilen siyaset yasağı kapsamında bugün de siyasi parti üyeliği düşürüldü.İşlemin ardından Başsavcılık, Siyasi Partiler Kanunu gereğince Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğinin sona ermesine ilişkin kararı dün CHP'ye tebliğ etti. Tebliğ üzerine Kaftancıoğlu'nun parti üyeliği sona erdi. Kaftancıoğlu'nun üyeliğinin düşürülmesi ile İstanbul İl Başkanlığı da infaz süreci tamamlanana kadar resmen bitmiş olacak.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Kaftancıoğlu, kararın açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. O açıklamada şu ifadeler yer aldı: "CHP hukuk bürolarında değil Kuvayi Milliye ruhuyla savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği inanç işidir,yürek işidir, emek işidir. O inanç, o yürek, o emek bizde oldukça gerisi teferruattır… Ne demiştik? Korkularının ecele faydası olmayacak!"