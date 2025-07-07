CHP, tüm belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı

CHP belediye başkanlarına yönelik peş peşe yapılan operasyonlar sonrası harekete geçti.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile başlayan CHP'li belediyelere karşı başlatılan operasyonlarda son olarak; Antalya, Adıyaman ve Manavgat belediyelerine operasyon düzenlenmişti. Son operasyonda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanmıştı.

CHP'Lİ BAŞKANLAR 10 TEMMUZ'DA ANKARA'DA TOPLANACAK

Son gözaltı ve tutuklamaların ardından edinilen bilgiye göre; CHP, tüm belediye başkanlarını 10 Temmuz Perşembe günü Ankara'ya çağırdı.