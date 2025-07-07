CHP, tüm belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı
CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar devam ederken partiden yeni bir hamle geldi. CHP, tüm belediye başkanlarını 10 Temmuz Perşembe günü Ankara'ya çağırdı.
CHP belediye başkanlarına yönelik peş peşe yapılan operasyonlar sonrası harekete geçti.
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile başlayan CHP'li belediyelere karşı başlatılan operasyonlarda son olarak; Antalya, Adıyaman ve Manavgat belediyelerine operasyon düzenlenmişti. Son operasyonda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanmıştı.
CHP'Lİ BAŞKANLAR 10 TEMMUZ'DA ANKARA'DA TOPLANACAK
Son gözaltı ve tutuklamaların ardından edinilen bilgiye göre; CHP, tüm belediye başkanlarını 10 Temmuz Perşembe günü Ankara'ya çağırdı.