CHP, tüm belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı

CHP, tüm belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı
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CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar devam ederken partiden yeni bir hamle geldi. CHP, tüm belediye başkanlarını 10 Temmuz Perşembe günü Ankara'ya çağırdı.

CHP belediye başkanlarına yönelik peş peşe yapılan operasyonlar sonrası harekete geçti.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile başlayan CHP'li belediyelere karşı başlatılan operasyonlarda son olarak; Antalya, Adıyaman ve Manavgat belediyelerine operasyon düzenlenmişti. Son operasyonda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanmıştı.

CHP'Lİ BAŞKANLAR 10 TEMMUZ'DA ANKARA'DA TOPLANACAK

Son gözaltı ve tutuklamaların ardından edinilen bilgiye göre; CHP, tüm belediye başkanlarını 10 Temmuz Perşembe günü Ankara'ya çağırdı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

Yapilan hicbir kimpas akp nin bitisini engelemeyecektir

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Haber YorumlarıM.k.:

gazinin kurduğu partiyi ne hale getirdiniz. Gaziyi peygamber ilan edip arkasından mürit toplayıp istediğinizi yapıyorsunuz. ama akp nin blediyelerinide kontrol etmek lazım.

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Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

hadi bakalım şahsi menfaat çıkarlarınız için, pis ve çirkef siyasetinize halkı alet etmeye devam edin, sanırım son günlerdeki çirkef siyaset yüzünden halkı sokağa döküp çatıştıracaksınız, bütün söylem ve eylemler bu yönde. bu ülke bu insanlar bu kadar pis ve çirkef bir siyaseti hak etmiyor....!!!!!

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Haber YorumlarıMali Müşavir:

akepe; ekonomi ile tarım ile hayvancılıkla patlayan konkordato-iflaslarla, eğitimle, çocukların okula aç gitmesiyle, mültecilerle, sınırlarını korumakla, parasının değerini korumakla, ormanlarını korumakla, çocuklarını korumakla, kadınlarını korumakla uğraşacağına cehape ile uğraşıp kendi ömrünü uzatma derdinde.... siz bu başkanlık işini çok yanlış anlamışsınız.... başkanlık yaşatmaktır, soldurmak değil

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