CHP, 'Terörsüz Türkiye' Komisyonunda Temsil Edilecek

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TBMM'de kurulacak 'Terörsüz Türkiye' komisyonunda CHP'den yer alacak 10 milletvekili belirlendi. Özgür Özel, toplumsal barış ve adalet için temsil edeceğiz dedi.

TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin kurulacak komisyonda CHP'den yer alacak 10 milletvekili belli oldu.

CHP'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel; toplumsal barışın, adaletin ve demokrasinin tam mutabakatla tesis edilmesi beklentisiyle Meclis'te kurulacak komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil etmek üzere, Ankara Milletvekilleri Murat Emir, Okan Konuralp, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekilleri Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer, Oğuz Kaan Salıcı, İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Gökçe Gökçen, Mehmet Salih Uzun'u görevlendirmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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