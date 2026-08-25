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CHP temyiz başvurusunu geri çekti

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CHP yönetimi 'mutlak butlan' davasına ilişkin temyiz başvurusunu geri çekti.

CHP yönetimi 'mutlak butlan' davasına ilişkin temyiz başvurusunu geri çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, mutlak butlan davasında temyiz başvurusunu geri çekti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'ne sunulan dilekçede, "Temyiz başvurumuzdan feragat ettiğimiz gözetilerek gerekli işlemin yapılmasını talep eder; bilgi ve takdirlerinize sunarız" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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