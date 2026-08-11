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CHP Söke’de Erkan Kaçar Görevi Devraldı

CHP Söke’de Erkan Kaçar Görevi Devraldı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke İlçe Örgütü’nde beklenen devir teslim gerçekleşti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke İlçe Örgütü'nde beklenen devir teslim gerçekleşti. CHP Genel Merkezi tarafından Söke İlçe Başkanlığı görevine atanan Erkan Kaçar, görevi devralarak resmen iş başı yaptı. Görevi devralan Kaçar, önümüzdeki dönemde ilçe örgütünün çalışmalarına liderlik edecek.

Başkanlık görevini devralan Erkan Kaçar'ın öncelikli hedefi yakın zamanda birlikte görev yapacağı yol arkadaşlarını belirlemek olacağını kaydetti. Yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen Söke CHP'nin yeni başkanı Erkan Kaçar; "Parti örgütü içerisinde birlik ve beraberliği güçlendirmek, CHP'nin Söke'deki çalışmalarını daha etkin hale getirmek ve örgütü sahada daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için çalışacağız. Bugüne kadar görev yapan Erkan Polat Başkanlığındaki yönetime teşekkür ediyorum. Bizleri bu göreve layık gören Genel Merkezimiz, Milletvekillimize ve il başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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